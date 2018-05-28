«Бешикташ» начнет переговоры с «Локомотивом» по Мануэлю Фернандешу в ближайшие дни

«Бешикташ» намерен вернуть в свои ряды полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша. Португалец выступал за турецкий клуб с 2011 по 2014 год.

По информации издания, представители турецкого клуба начнут переговоры о трансфере в ближайшие несколько дней. По условиям действующего соглашения футболиста с «Локомотивом» Фернандеш получает около € 4 млн. «Бешикташ» же намерен уговорить хавбека пойти на понижение зарплаты.

Ранее агент Фернандеша заявил, что португалец намерен остаться в «Локомотиве» и продлить с московским клубом контракт.

В завершившемся сезоне 32-летний полузащитник провел 29 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Fanatik