«Бернли» продлил контракт с тренером Шоном Дайчем. Он стал самым высокооплачиваемым человеком в клубе

«Бернли» продлил контракты с главным тренером команды Шон Дайчем и его тренерским штабом. Новое соглашение с 46-летним специалистом, так же как и его ассистентами, рассчитано до июня 2022 года.

Зарплата Дайча по условиям новой сделки составляет рекордные 3,5 миллиона фунтов, что сделало его самым высокооплачиваемым сотрудником клуба.

Дайч возглавляет «Бернли» с октября 2012 года. В 2014 году команда под его руководством вышла в АПЛ, однако по итогам сезона вылетела в чемпионшип, заняв 19 место.

Тем не менее, Дайч продолжил работу, и «Бернли» с первой же попытки вернулся в премьер-лигу, где выступает уже второй сезон подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Бернли»