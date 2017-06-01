«Бенфика» продала Эдерсона Мораеса «Манчестер Сити» за 40 млн евро

Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес покидает Португалию. Вратарь официально переходит в «Манчестер Сити».

Лиссабонский клуб разослал пресс-релиз, в котором объявил о продаже игрока за 40 миллионов евро.

«Бенфика» владела только 50% прав на Эдерсона. Половину от вырученной суммы клуб должен отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute, которым управляет агент Жорже Мендеш. «Риу Аве» достанется 30% от суммы трансфера, агентству Мендеша – 20%.

Эдерсон в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Record