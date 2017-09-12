«Бенфика» — ЦСКА. На матче ожидается 40–45 тысяч зрителей, 200 человек поддержат армейцев

Автор: Евгений Морозов 0

фанаты ЦСКА

На матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ЦСКА ожидается 40-45 тысяч зрителей. «Бенфика» – ЦСКА пройдет сегодня, начало в 21.45 по московскому времени.

Таким образом, на арене «Эштадиу да Луш», вмещающей примерно 65 тысяч зрителей, не будет аншлага.

Билеты продавались по цене от 20 до 45 евро для клубных членов «Бенфики», и от 30 до 90 евро – для всех остальных.

Армейцев в сегодняшней игре поддержат около 200 болельщиков из России.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: A Bola

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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