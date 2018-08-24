Белорусские игроки могут утратить статус легионеров

Министерство спорта РФ готовит новый приказ. Граждане Беларуси могут утратить статус легионеров в российских футбольных и хоккейных лигах.

Министерство спорта РФ предложило внести изменения в приказ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «футбол», говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «футбол» распространяются на спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, за исключением иностранных граждан, являющихся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь», – сказано в документе.

На данный момент в чемпионате России по футболу действует лимит по схеме «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков.

Как ранее сообщал вице-премьер Виталий Мутко, с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет изменен на схему «8+17» или «7+18» в заявке.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»