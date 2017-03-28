Белградский «Партизан» вновь может играть в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций отменил дисквалификацию «Партизана». Белградские «черно-белые» смогут сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Белградский «Партизан» сможет представить страну в еврокубках по итогам сезона-2016/17. В январе этого года УЕФА на три года отстранил клуб от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей. Также команду обвинили в нарушении лицензирования.

Руководство «Партизана» выступило с заявлением, в котором сообщило, что погасит все долги, подав апелляцию в CAS (спортивный арбитражный суд). В ходе судебного разбирательства в УЕФА и спортивном арбитражном суде посчитали, что белградский клуб выполнил все обязательства, в связи с чем запрет на участие в еврокубках был снят.

За три тура до конца чемпионата Сербии «Партизан» занимает второе место, дающее право представить страну в Лиге Европы. От лидирующей «Црвены Звезды» они отстают на шесть очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Спортивного арбитражного суда