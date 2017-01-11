Белградский «Партизан» отстранен от еврокубков на 3 сезона

Белградский «Партизан» отстранен от участия в еврокубках на три года. «Партизан» обвинили в нарушении финансового фэйр-плей.

«Партизан» отстранен на три ближайшие сезона от участия в еврокубках за нарушения правил финансового фэйр-плей и лицензирования, сообщает УЕФА. Кроме того, белградский клуб обвиняется в нарушении лицензирования. Как минимум до 2020-го года болельщики «Партизана» не увидят свой любимый клуб на международной арене.

Такое решения приняла Арбитражная палата комитета Европейского футбольного союза по финансовому контролю клубов. «Партизан» был наказан за задолженности перед другими клубами, работниками, а также социальными и налоговыми органами.

Белградский клуб не сможет сыграть в еврокубках, если пробьется туда, в сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/20.

Руководство белградцев обязано выплатить три тысячи евро в качестве покрытия расходов по ведению дела. Боссы «Партизана» уже объявили о том, что намерены обжаловать данный вердикт в Спортивном арбитражном суде.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА Global Look Press