Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018, Джанлуиджи Буффон перешел в «ПСЖ», «Спартак» подписал Александра Ташаева. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 июля.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 7 июля
Где сегодня смотреть футбол?
2. ЧМ-2018. 1/4 финала. Бельгия обыграла Бразилию
В другом матче дня Франция оказалась сильнее Уругвая.
3. «ПСЖ» объявил о подписании Джанлуиджи Буффона
Соглашение 40-летнего итальянца и французской команды рассчитано на один год.
4. «Гуанчжоу» готов предложить контракт Артему Дзюбе
В китайском клубе форвард сможет зарабатывать еще больше, чем в «Зените».
5. «Спартак» объявил о переходе Александра Ташаева
Экс-игрок «Динамо» взял себе 88-й номер.
6. Уникальный алмаз назовут именем Игоря Акинфеева
Особенность камня в том, что он имеет форму футбольного мяча.
7. Абель Эрнандес согласовал переход в ЦСКА
Уругваец переходит в стан армейцев из «Халл Сити» на правах свободного агента.
8. Эдер покинул «Локомотив» и вернулся в «Лилль»
У португальца истек срок аренды в московском клубе.
9. «Атлетико» согласовал контракт с Николой Калиничем
Хорват сможет зарабатывать приблизительно 3 млн евро за сезон.
Фото: Global Look Press