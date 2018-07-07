Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018, Джанлуиджи Буффон перешел в «ПСЖ», «Спартак» подписал Александра Ташаева. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 июля.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 7 июля

Где сегодня смотреть футбол?

обыграла 2. ЧМ-2018. 1/4 финала. БельгияБразилию

В другом матче дня Франция оказалась сильнее Уругвая.

подписании 3. «ПСЖ» объявил оДжанлуиджи Буффона

Соглашение 40-летнего итальянца и французской команды рассчитано на один год.

предложить контракт 4. «Гуанчжоу» готовАртему Дзюбе

В китайском клубе форвард сможет зарабатывать еще больше, чем в «Зените».

объявил о переходе 5. «Спартак»Александра Ташаева

Экс-игрок «Динамо» взял себе 88-й номер.

назовут именем 6. Уникальный алмазИгоря Акинфеева

Особенность камня в том, что он имеет форму футбольного мяча.

согласовал переход 7. Абель Эрнандесв ЦСКА

Уругваец переходит в стан армейцев из «Халл Сити» на правах свободного агента.

8. Эдер покинул «Локомотив» и вернулся в «Лилль»

У португальца истек срок аренды в московском клубе.

согласовал контракт 9. «Атлетико»с Николой Калиничем

Хорват сможет зарабатывать приблизительно 3 млн евро за сезон.

Фото: Global Look Press

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