Бэйл летом покинет «Реал», Алисон повторил достижение ван дер Сара. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 апреля.

1. Гарет Бэйл покинет «Реал» летом

Мадридцы готовы любой ценой избавиться от валлийца. 

2. Робби Фаулер возглавит австралийский клуб

На следующей неделе 44-летний англичанин возглавит «Брисбен Роар».

3. К Александру Кокорину пустили врачей

Ранее сообщалось, что у Кокорина из-за пребывания в СИЗО обострились проблемы с коленным суставом.

4. Алисон сыграл наибольшее число сухих матчей в одном сезоне АПЛ за последние 10 лет

Последним игроком, добивавшимся подобного, был Эдвин ван дер Сар.

5. Малком хочет остаться в «Барселоне»

Бразильский футболист стал игроком каталонского клуба летом 2018 года.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ромелу Лукаку

РФС запретил «Крыльям Советов» заявлять игроков, Ромелу Лукаку не сыграет против сборной России. Главные новости дня

сборная России

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, Юрий Семин завершит карьеру в «Локомотиве». Главные новости дня

«МЮ» проиграл» «Барселоне», «Аякс» не проиграл «Ювентусу». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 