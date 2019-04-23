Бэйл летом покинет «Реал», Алисон повторил достижение ван дер Сара. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 апреля.

1. Гарет Бэйл покинет «Реал» летом

Мадридцы готовы любой ценой избавиться от валлийца.

2. Робби Фаулер возглавит австралийский клуб

На следующей неделе 44-летний англичанин возглавит «Брисбен Роар».

3. К Александру Кокорину пустили врачей

Ранее сообщалось, что у Кокорина из-за пребывания в СИЗО обострились проблемы с коленным суставом.

4. Алисон сыграл наибольшее число сухих матчей в одном сезоне АПЛ за последние 10 лет

Последним игроком, добивавшимся подобного, был Эдвин ван дер Сар.

5. Малком хочет остаться в «Барселоне»

Бразильский футболист стал игроком каталонского клуба летом 2018 года.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею