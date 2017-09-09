Бебето: «Лужники» — прекрасный стадион»

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето принял участие в церемонии старта тура кубка чемпионата мира 2018 года в «Лужниках». Он поделился впечатлениями от обновленной арены.

«Прекрасный стадион, мне очень понравился. Ещё я рад вновь увидеть кубок мира. Каждый раз, когда я вижу его, в голове прокручивается моя жизнь. Всё только начинается. Для меня большая честь быть здесь. Я надеюсь, что чемпионом мира в 2018 году станет Бразилия. Испания и Германия тоже будут сражаться за этот кубок. Но я патриот и болею за свою страну.

Сборная России? Никогда не забуду 94-й. Мы начинали сложно, но выиграли трофей. Сборная России развивается, становится лучше, есть хорошие игроки. Правда россияне ещё не полностью проявили себя. Но есть время усилиться до ЧМ», — сказал Бебето.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»