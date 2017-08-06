«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, Роналду хочет вернуться в Англию, команда Слуцкого сыграла вничью в первом туре. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 5 августа.
1. Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» победил хабаровский СКА
2. Премьер-лига. 4-й тур. «Уфа» одержала волевую победу над «Ахматом»
3. «Бавария» победила «Боруссию» Д в матче за Суперкубок Германии
4. «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью в матче первого тура Чемпионшипа
5. Луан подпишет контракт со «Спартаком»
6. Виктор Жулиано хочет покинуть «Зенит»
7. Криштиану Роналду желает вернуться в Англию
8. Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»
9. «Барселона» готова включить Андреса Иньесту в сделку по Пауло Дибале
10. Пивной живот. Как пиво захватило футбольный мир
Фото: Global Look Press