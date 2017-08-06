«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, Роналду хочет вернуться в Англию, команда Слуцкого сыграла вничью в первом туре. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Бавария

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 5 августа.

1. Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» победил хабаровский СКА

2. Премьер-лига. 4-й тур. «Уфа» одержала волевую победу над «Ахматом»

3. «Бавария» победила «Боруссию» Д в матче за Суперкубок Германии

4. «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью в матче первого тура Чемпионшипа

5. Луан подпишет контракт со «Спартаком»

6. Виктор Жулиано хочет покинуть «Зенит»

7. Криштиану Роналду желает вернуться в Англию

8. Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»

9. «Барселона» готова включить Андреса Иньесту в сделку по Пауло Дибале

10. Пивной живот. Как пиво захватило футбольный мир

Фото: Global Look Press

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