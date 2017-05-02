«Бавария» заплатит «Бенфике» 5 миллионов евро, если Ренату Саншеш сыграет еще одну игру

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Ренату Саншеш

Выяснились подробности перехода Ренату Саншеша из «Бенфики» в «Баварию». Мюнхенцам придется еще доплатить за португальца.

Мюнхенская «Бавария» должна будет заплатить лиссабонской «Бенфике» 5 миллионов евро, если полузащитник Ренату Саншеш примет участие ещё в одной игре текущего сезона. Когда Саншеш переходил в немецкий гранд, то в контракт был включён пункт о том, что «Бавария» заплатит дополнительную сумму, если он сыграет в 25 официальных матчах сезона. В данный момент на счёту Саншеша 24 игры. Саншеш был приобретён мюнхенцами перед стартом нынешнего сезона за  35 млн евро.

В текущем сезоне Ренату Саншеш провел за «Баварию» 16 матчей в Бундеслиге, голами и передачами не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Record

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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