«Бавария» хочет выкупить Кингсли Комана

Полузащитник Кингсли Коман может окончательно перерехать в Мюнхен. Об это заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Опция выкупа контракта Комана действует до 30 апреля. У игрока были некоторые трудности после Евро-2016, однако в последнее время он вернулся на свой привычный уровень. Скорее всего, мы используем опцию выкупа», — сказал Румменигге.

Француз перешел в «Баварию» из «Ювентуса» на правах аренды. По условиям соглашения, мюнхенцы могут выкупить игрока за 21 миллион евро.

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, а Коман за 11 проведенных матчей сумел дважды отличиться.

Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» хочет избежать встречи с «Ювентусом» в 1/4 финала ЛЧ»

Фото: Global Look Press

Источник: 4-4-2.com