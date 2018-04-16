«Бавария» хочет приобрести хавбека «Айнтрахта» Омара Маскареля

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Омар Маскарель может перебраться в «Баварию» вместе с главным тренером команды Нико Ковачем. Но сначала футболиста купит «Реал».

«Реал» выкупит Маскареля у «Айнтрахта» за 4 миллиона евро, воспользовавшись опцией обратного выкупа. «Бавария» будет вести переговоры по 25-летнему игроку именно с мадридцами.

У игрока, помимо испанского гражданства, есть и паспорт Экваториальной Гвинеи.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 5 матчей, результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: As