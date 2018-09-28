«Бавария» хочет купить Товена, «Марсель» оценил игрока в 80 млн евро.

Товен может переехать в Мюнхен. «Бавария» видит в нем замену Рибери.

Полузащитник «Марселя» Флоран Товен может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

По данным источника, немецкий клуб хочет приобрести 25-летнего футболиста, в котором видит замену Франку Рибери, так как французу вскоре исполнится 36 лет. Руководство «Марселя» оценивает Товена в сумму около 80 млн евро.

В семи матчах нынешнего сезона французской Лиги 1 полузащитник забил шесть голов и сделал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку. «Марсель» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 13 очками в активе, уступая «Лиону» по дополнительным показателям. Первое место занимает действующий чемпион «Пари Сен-Жермен».

Фото: Global Look Press

Источник: Ouest France