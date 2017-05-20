«Бавария» устроила памятные проводы Хаби Алонсо и Филиппу Ламу

Автор: Владимир Шевелев 0

Хаби Лам

Перед матчем заключительного 34-го тура чемпионата Германии «Бавария» -«Фрайбург» чествовали игроков мюнхенского клуба. Они завершают карьеру.

Состоялось чествование трех игроков мюнхенцев, завершающих карьеру – вратаря Тома Штарке, защитника Филиппа Лама и хавбека Хаби Алонсо. Для всех троих встреча должна стать последней в карьере, все появились на поле в стартовом составе. Отметим, что Штарке защищает ворота «Баварии» в трех последних играх, а до того не выходил на поле в Бундеслиге с марта 2014 года.

Также клуб проводил и тренера команды Герланда Херманна, который покинет пост ассистента Карло Анчелотти. В структуре «Баварии» он трудился с 1990 по 1995-й и с 2001 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ФК «Бавария»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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