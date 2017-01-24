«Бавария» расторгнет контракт с Мехди Бенатья

Мехди Бенатья не вернется в «Баварию» из аренды в «Ювентусе». Немецкий клуб собирается расторгнуть контракт с игроком.

Многочисленные травмы марокканца не позволили ему закрепиться в основном составе команды, что стало основной причиной его ухода в «Ювентус». Уже этим летом «Бавария» собирается разорвать соглашение с Бенатья. Игрок рискует остаться без клуба.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2019 года. Ранее сообщалось, что в 29-летнем игроке заинтересован московский «Спартак».

В 2014-м «Бавария» заплатила за Бенатья «Роме» 26 млн евро. Марокканский футболист сыграл мюнхенский клуб 29 матчей и забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport1