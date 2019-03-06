«Бавария» предложит новый контракт Левандовски

«Бавария» собирается продлить контракт с Робертом Левандовски. В клубе продолжают рассчитывать на польского нападающего.

Сообщается, что мюнхенцы предложат форварду новый контракт, рассчитанный до 2023 года. Его нынешний соглашение с клубом заканчивается летом 2021 года. Ранее стало известно, что ближайшим летом состав «Баварии» может пополнить нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер. Новым контрактом мюнхенцы хотят показать Левандовски, что клуб продолжит делать ставку на него, даже если в команду придет другой форвард.

30-летний нападающий стал игроком «Баварии» летом 2014 года, перейдя из «Боруссии» на правах свободного агента. За команду из Мюнхена он провел 228 матчей, в которых забил 178 голов и отдал 45 голевых передач.

В нынешнем сезоне Бундеслиги поляк сыграл 23 матча и забил 15 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild