«Бавария» подобрала тренера, Россия сыграет с Бразилией, «Милан» на грани огромного штрафа. Главные новости

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 октября.

1. Матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в «Лужниках»

«Лужники» были реконструированы к ЧМ-2018. Арена должна принять финальный матч мундиаля.

2. Правительство Китая может отобрать у «Милана» 200 миллионов евро

«Милан» в скором времени может расстаться с солидной суммой.

3. Фернандиньо: «Ман Сити» мог бы приобрести Месси или Роналду, но цель проекта — брать игроков из академии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что клуб в состоянии приобрести кого угодно.

4. Тренер «Спартака» Джорджо Д’Урбано: «Хорошо отношусь ко всем футболистам»

Тренер «Спартака» по физподготовке дал понять, что у него нет конфликтов с футболистами.

5. Томас Тухель не подошел «Баварии». 1:0 в пользу Ули Хенесса

Слухи о том, кто же станет следующим тренером мюнхенского клуба, уже немного надоели. Кандидатов много, а руководство клуба не может принять решение.

Фото: Global Look Press

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