«Бавария» подобрала тренера, Россия сыграет с Бразилией, «Милан» на грани огромного штрафа. Главные новости

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 октября.
1. Матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в «Лужниках»
«Лужники» были реконструированы к ЧМ-2018. Арена должна принять финальный матч мундиаля.
2. Правительство Китая может отобрать у «Милана» 200 миллионов евро
«Милан» в скором времени может расстаться с солидной суммой.
3. Фернандиньо: «Ман Сити» мог бы приобрести Месси или Роналду, но цель проекта — брать игроков из академии»
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что клуб в состоянии приобрести кого угодно.
4. Тренер «Спартака» Джорджо Д’Урбано: «Хорошо отношусь ко всем футболистам»
Тренер «Спартака» по физподготовке дал понять, что у него нет конфликтов с футболистами.
5. Томас Тухель не подошел «Баварии». 1:0 в пользу Ули Хенесса
Слухи о том, кто же станет следующим тренером мюнхенского клуба, уже немного надоели. Кандидатов много, а руководство клуба не может принять решение.
Фото: Global Look Press