«Бавария» подала жалобу на действия испанской полиции против немецких болельщиков

«Бавария» подала официальную жалобу в УЕФА на действия испанской полиции по ходу ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4). Матч проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Wegen Polizeieinsatz — #FCBayern legt Beschwerde ein: https://t.co/Bmt3TxTOpe pic.twitter.com/6fNSUQVOyp
— FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2017
Ранее появилась информация, что на фан-секторе «Баварии» по ходу матча завязалась потасовка. Беспорядки продолжались около минуты, информации о количестве пострадавших на данный момент нет.
«Бавария считает действия испанской полиции совершенно неуместными и чрезмерными. «Бавария» уже подала апелляцию в УЕФА против действий испанской полиции. Кроме того, клуб требует объяснить поведение полицейских», — говорится на официальном сайте мюнхенского клуба.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Баварии»