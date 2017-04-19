«Бавария» подала жалобу на действия испанской полиции против немецких болельщиков

«Бавария» подала официальную жалобу в УЕФА на действия испанской полиции по ходу ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4). Матч проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее появилась информация, что на фан-секторе «Баварии» по ходу матча завязалась потасовка. Беспорядки продолжались около минуты, информации о количестве пострадавших на данный момент нет.

«Бавария считает действия испанской полиции совершенно неуместными и чрезмерными. «Бавария» уже подала апелляцию в УЕФА против действий испанской полиции. Кроме того, клуб требует объяснить поведение полицейских», — говорится на официальном сайте мюнхенского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Баварии»