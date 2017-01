«Бавария» объявила о подписании двух игроков «Хоффенхайма»

«Бавария» подписала Никласа Зюле и Себастьяна Руди из «Хоффенхайма». Оба игрока сборной Германии подписали контракты, которые начинаются 1 июля 2017 года.

Себастьян Руди подписал контракт на три года до 30 июня 2020 года, Никлас Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года.

#FCBayern are pleased to announce that deals are in place to sign Niklas #Süle and Sebastian #Rudy in the summer. pic.twitter.com/kPkzAGwGuj

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 15, 2017