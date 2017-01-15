«Бавария» объявила о подписании двух игроков «Хоффенхайма»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Зюле и Руди

«Бавария» подписала Никласа Зюле  и Себастьяна Руди из «Хоффенхайма». Оба игрока сборной Германии подписали контракты, которые начинаются 1 июля 2017 года.

Себастьян Руди подписал контракт на три года до 30 июня 2020 года, Никлас Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года.

Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления «Баварии»: «Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в «Баварию». Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешёл как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях».

Все главные трансферы этой зимы можно посмотреть здесь

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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