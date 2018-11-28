«Бавария» не будет продлевать контракты с Франком Рибери и Арьеном Роббеном

Автор: Евгений Морозов 0

Роббен и Рибери

«Бавария» не будет продлевать контракт с полузащитником Франком Рибери. 35-летний француз покинет клуб в июне 2019 года по истечении срока действующего договора.

Будущее хавбека Арьена Роббена в мюнхенской команде также находится под вопросом. 34-летний голландец пытается договориться с «Баварией» о продлении соглашения еще на один сезон [нынешнее также истекает следующим летом], но это маловероятно.

Рибери защищает цвета «Баварии» с 2007 года, Роббен – с 2009 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Bayern & Germany

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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