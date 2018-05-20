«Бавария» намерена приобрести нападающего «Валенсии» Родриго

Автор: Михаил Серебряков 0

Rodrigo

Игрок «Валенсии» Родриго может перебраться в чемпионат Германии. Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к нападающему. 

По информации испанских СМИ , представители немецкой команды связались с генеральным директором «Валенсии» Матео Алемани для проведения переговоров.

Сообщается, что форвардом интересуются еще несколько клубов. Текущий контракт Родриго с «Валенсией» истекает в 2022 году. Сумма отступных, прописанная в соглашении 27-летнего нападающего, составляет € 60 млн.

В нынешнем сезоне Родриго провёл 36 матчей в составе «Валенсии», забил 16 голов и отдал шеть результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

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