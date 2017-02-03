«Бавария» намерена приобрести Деле Алли

«Бавария» поборется за полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли. Но руководство «Тоттенхема» так просто не отпустит своего лидера.

Лидер чемпионата Германии планирует усилиться молодым игроком сборной Англии Деле Алли. Данную сделку «Бавария» хочет провести в летнее трансферное окно. Правла руководство «Тоттенхэма» дало понять, что не собирается расставаться со своим полузащитником в ближайшее время.

Напомним, что Алли недавно подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» на 5 лет.

В «Баварии» понимают, что, возможно, переманить игрока в скором времени не получится, поэтому готовы рассмотреть трансфер в долгосрочной перспективе.

22 матча провел в текущем сезоне английский полузащитник. Алли забил 11 мячей и отдал 4 голевых передачи. «Тоттенхэм» делит 2 строчку с «Ливерпулем». У обеих команд по 47 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times