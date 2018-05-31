«Бавария» рассчитывает этим летом расстаться с рядом игроков

Автор: Михаил Серебряков 0

Bayern Munich

«Бавария» может следующий сезон начать без своих лидеров. Немецкий клуб планирует обновить состав.

В списке футболистов, которые могут покинуть клуб, есть Артуро Видаль, чей контракт завершается следующим летом, Хуан Бернат, который недоволен своим положением в «Баварии» и Тиаго Алькантара, не чувствующий, что его полностью используют в мюнхенском клубе.

Сложная ситуация с защитником Джеромом Боатенгом. Его будущее также под вопросом. Если он покинет команду, то только после ЧМ-2018. На замену Боатенгу в клубе уже рассматривают Кевина Фогта из «Хоффенхайма».

Фото: Global Look Press
Источник: SportBild 

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