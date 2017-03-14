«Бавария» во время летней предсезонной подготовки сыграет с «Арсеналом», «Челси», «Миланом» и «Интером»

«Бавария» сообщила о своих планах на предсезонное турне летом 2017 года. Во время предсезонной подготовки мюнхенский клуб посетит Китай и Сингапур.
На 19 июля в Шанхае запланирована встреча с «Арсеналом», который «Бавария» недавно обыграла со счетом 10:2 по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.
22 июля «Бавария» сыграет с «Миланом».
25 июля в Сингапуре мюнхенский клуб встретится с «Челси» — оба клуба играли в финале Лиги чемпионов-2012.
27 июля «Бавария» проведет товарищеский матч с «Интером».
Представители «Баварии» сообщили, что в Китае у клуба около 135 миллионов болельщиков.
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail