«Бавария» во время летней предсезонной подготовки сыграет с «Арсеналом», «Челси», «Миланом» и «Интером»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Бавария

«Бавария» сообщила о своих планах на предсезонное турне летом 2017 года. Во время предсезонной подготовки мюнхенский клуб посетит Китай и Сингапур.

На 19 июля в Шанхае запланирована встреча с «Арсеналом», который «Бавария» недавно обыграла со счетом 10:2 по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

22 июля «Бавария» сыграет с «Миланом».

25 июля в Сингапуре мюнхенский клуб встретится с «Челси» — оба клуба играли в финале Лиги чемпионов-2012.

27 июля «Бавария» проведет товарищеский матч с «Интером».

Представители «Баварии» сообщили, что в Китае у клуба около 135 миллионов болельщиков.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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