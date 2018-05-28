«Бавария» интересуется Гаретом Бэйлом

Автор: Михаил Серебряков 0

Bale

Немецкий клуб  проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Гарету Бэйлу. Также футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед».

По информации английских СМИ, в трансфере валлийца также заинтересована «Бавария». Источник из окружения футболиста заявил, что «Бавария» является для него привлекательной возможностью.

Ранее уже сообщалось, что «Бавария» интересуется Бэйлом. Игрок перед полуфиналом Лиги чемпионов в интервью немецкому изданию рассказывал, что хочет получать больше игровой практики.

В этом сезоне валиец провел 26 матчей, забил 16 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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