«Бавария» интересуется Гаретом Бэйлом

Немецкий клуб проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Гарету Бэйлу. Также футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед».
По информации английских СМИ, в трансфере валлийца также заинтересована «Бавария». Источник из окружения футболиста заявил, что «Бавария» является для него привлекательной возможностью.
Ранее уже сообщалось, что «Бавария» интересуется Бэйлом. Игрок перед полуфиналом Лиги чемпионов в интервью немецкому изданию рассказывал, что хочет получать больше игровой практики.
В этом сезоне валиец провел 26 матчей, забил 16 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph