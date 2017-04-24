«Бавария» интересуется Алексисом Санчесом

Алексис Санчес может покинуть Англию этим летом. «Бавария» интересуются атакующим хавбеком «Арсенала».

Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовского и при необходимости заменить его. К тому же за немецкий грант выступает товарищ Санчеса по сборной Чили — Артуро Видаль.

Контракт, связывающий полузащитника с «Арсеналом», рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker