«Бавария» интересуется Алексисом Санчесом

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Санчес и Видаль

Алексис Санчес может покинуть Англию этим летом. «Бавария» интересуются атакующим хавбеком «Арсенала».

Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовского и при необходимости заменить его. К тому же за немецкий грант выступает товарищ Санчеса по сборной Чили — Артуро Видаль.

Контракт, связывающий полузащитника с «Арсеналом», рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

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