«Бавария» интересуется Алексисом Санчесом

Алексис Санчес может покинуть Англию этим летом. «Бавария» интересуются атакующим хавбеком «Арсенала».
Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовского и при необходимости заменить его. К тому же за немецкий грант выступает товарищ Санчеса по сборной Чили — Артуро Видаль.
Контракт, связывающий полузащитника с «Арсеналом», рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Kicker