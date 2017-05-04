«Бавария» и «Боруссия» Д контактировали с агентом Андреа Конти

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересовались защитником «Аталанты» Андреа Конти. Представители немецких клубов контактировали с агентом футболиста.

Предметных переговоров о трансфере еще не было. «Бавария» и «Боруссия» пытаются выяснить, сколько денег придется потратить на приобретение защитника и каковы намерения самого футболиста.

В нынешнем сезоне итальянец отыграл 30 матчей в серии А, забив 7 голов и сделав 5 результативных передач. Контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: GianlucaDiMarzio.com