«Бавария» и «Боруссия» Д контактировали с агентом Андреа Конти

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Конти

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересовались защитником «Аталанты» Андреа Конти. Представители немецких клубов контактировали с агентом футболиста.

Предметных переговоров о трансфере еще не было. «Бавария» и «Боруссия» пытаются выяснить, сколько денег придется потратить на приобретение защитника и каковы намерения самого футболиста.

В нынешнем сезоне итальянец отыграл 30 матчей в серии А, забив 7 голов и сделав 5 результативных передач. Контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: GianlucaDiMarzio.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бавария

10 полицейских пострадали после матча «Вольфсбург» – «Бавария» из-за атаки фанатов гостей

Радиус поражения Мино. Как футбольный агент Райола покорил мир

Эдуардо Варгас стал игроком КПР

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 