«Бавария» готова продать Ренату Санчеша за 25 миллионов евро

Футболист немецкой «Баварии» Ренату Саншеш может покинуть команду. Руководство мюнхенцев снизило трансферную стоимость на португальца.

Ранее чемпионы Бундеслиги готовы были продать Саншеша за 35 миллионов евро, но позже сумма уменьшилась на 10 миллионов. Сообщается, что 19-летний полузащитник может перейти в «Интер» или «Ювентус».

В дебютном сезоне чемпионата Германии Ренату сыграл за «Баварию» в 17 матчах, но не сумел отметиться голевыми действиями. На Евро-2016 гол Саншеша принес сборной Португалии победу над Францией в финале турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail