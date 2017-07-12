«Бавария» больше не будет делить «Альянц-Арену»

«Бавария» объявила о разрыве соглашения с клубом «Мюнхен-1860», по которому тот проводил домашние матчи на стадионе «Альянц-Арена». 100% акций стадиона принадлежат «Баварии».

Решение по стадиону принято по инициативе обоих клубов. «Благодарим ответственных лиц «Баварии» за помощь и сотрудничество, во многом благодаря которым мы начинаем новый сезон на позитивной ноте», – сказал управляющий директор «Мюнхен-1860» Маркус Фаузер. «Мюнхен-1860» рады, что проблема решена. Играть матчи региональной лиги на стадионе на 75 тысяч зрителей было бы абсурдом», – прокомментировал ситуацию президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

По итогам сезона 2016-17 «Мюнхен-1860 вылетел в третью бундеслигу. Из-за проблем с деньгами руководство клуба приняло решение опуститься в баварскую региональную лигу (четвертый уровень немецкой футбольной системы).

Обе команды проводили домашние матчи на «Альянц-Арене» с сезона 2004-05. Ранее «Бавария» и «Мюнхен-1860» владели равными пакетами акций стадиона. В 2006-м «Бавария» выкупила пакет «Мюнхена» за 11 млн евро. До конца сезона 2016/17 «Мюнхен-1860» продолжал проводить матчи на «Альянц-Арене» на правах аренды. Теперь «Мюнхен-1860» будет выступать на стадионе «Грюнвальдер». Арена существует с 1911 года, «Мюнхен-1860» играл на ней до 1995 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»