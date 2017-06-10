«Бавария» близка к покупке Толиссо за 40 млн евро

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо вскоре может стать игроком мюнхенской «Баварии». Мюнхенцы уже согласовали с представителями футболиста условия личного контракта.

«Бавария» намерена оформить переход как можно быстрее, так как Толиссо также входит в сферу интересов «Ювентуса», «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

«Бавария» уже согласовала с представителями Толиссо условия личного контракта.

Ожидается, что сумма трансфера составит около 40 млн евро.

Это будет самая дорогая продажа в истории «Лиона». На данный момент этот рекорд держит Майкл Эссьен, который перешел в «Челси» летом 2005 года за 38 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe

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