«Бавария» близка к покупке Толиссо за 40 млн евро

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо вскоре может стать игроком мюнхенской «Баварии». Мюнхенцы уже согласовали с представителями футболиста условия личного контракта.
«Бавария» намерена оформить переход как можно быстрее, так как Толиссо также входит в сферу интересов «Ювентуса», «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».
«Бавария» уже согласовала с представителями Толиссо условия личного контракта.
Ожидается, что сумма трансфера составит около 40 млн евро.
Это будет самая дорогая продажа в истории «Лиона». На данный момент этот рекорд держит Майкл Эссьен, который перешел в «Челси» летом 2005 года за 38 млн евро.
Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe