Батшуайи в «Боруссии», Жиру в «Челси», Дзюба в «Арсенале». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 января.

1. Артем Дзюба перешел в тульский «Арсенал»

Футболист арендован до конца текущего сезона.

2. «Челси» согласовал трансфер Оливье Жиру за 17,4 миллиона евро

В текущем сезоне Жиру провел 16 матчей в премьер-лиге и забил в четыре гола.

3. Дортмундская «Боруссия» арендовала Миши Батшуайи

Немецкий клуб взял 24-летнего бельгийца в аренду до конца сезона.

4. Вячеслав Караваев подписал контракт с «Витессом»

Контракт рассчитан на 3,5 года.

5. Софиан Ханни официально стал игроком «Спартака»

Соглашение с 27-летним полузащитником заключено на три с половиной года.

Закрытие зимнего трансферного окна. Как это было

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 1 февраля). Итоги европейского трансферного окна

Фото: официальный сайт тульского «Арсенала»

 

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Обмен Смолова на Дзюбу, трансферные цели «МанСити» и «Ювентуса», встреча «Спартака» и ЦСКА в Испании. Главные новости дня

Харри Кейн

«Реал» готовит рекордную сумму за Харри Кейна, «Спартак» и «Зенит» поборются за футболиста «Рубина», «Челси» продолжает поиски нападающего. Главные новости дня

Артем Дзюба

Дзюба продолжит карьеру в «Арсенале», «Спартак» пополнится футболистом «Сампдории», нападающий «Интера» рвется в «Зенит». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 