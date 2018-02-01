Батшуайи в «Боруссии», Жиру в «Челси», Дзюба в «Арсенале». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 января.
1. Артем Дзюба перешел в тульский «Арсенал»
Футболист арендован до конца текущего сезона.
2. «Челси» согласовал трансфер Оливье Жиру за 17,4 миллиона евро
В текущем сезоне Жиру провел 16 матчей в премьер-лиге и забил в четыре гола.
3. Дортмундская «Боруссия» арендовала Миши Батшуайи
Немецкий клуб взял 24-летнего бельгийца в аренду до конца сезона.
4. Вячеслав Караваев подписал контракт с «Витессом»
Контракт рассчитан на 3,5 года.
5. Софиан Ханни официально стал игроком «Спартака»
Соглашение с 27-летним полузащитником заключено на три с половиной года.
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Фото: официальный сайт тульского «Арсенала»