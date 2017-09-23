Бастиан Швайнштайгер выпустил детскую книгу совместно с другими спортсменами

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер ныне выступает в американском «Чикаго Файр». Он и его соотечественник горнолыжник Феликс Нойройтер выпустили детскую книгу.

В ее создании также принимали участие чемпионка мира по биатлону в эстафете немка Мириам Гёсснер и чемпион мира по горнолыжному спорту австриец Марсель Хиршер. Книга, на обложке которой изображена фотография и указаны имена Швайнштайгера и Нойройтера, получила название «Auf die Piste, fertig los!», что можно перевести на русский язык как: «На треке, к старту готов!»

«Очень рад появлению своей книги для детей. Большое спасибо Мириам Гесснер, Марселю Хиршеру и Бастиану Швайнштайгеру за участие в её создании. Все средства, вырученные с продажи книги, поступят в мой благотворительный фонд», — написал Нойройтер.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Феликса Нойройтера

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»