Бастиан Швайнштайгер: «Слова Моуриньо обо мне демонстрируют его характер»

Хавбек «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер отреагировал на публичные извинения, которые ему принес тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Моуринью со мной разговаривал, так что для меня его заявление чем-то новым не стало. Но оно демонстрирует характер Жозе. Конечно, ситуация сложилась неудачно для нас обоих. Но я желаю всего наилучшего «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, они сумеют попасть в Лигу чемпионов. Я всегда смотрю матчи «Манчестер Юнайтед», когда бы команда ни играла. И каждый раз надеюсь, что они добьются победы», – сказал полузащитник.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо практически не давал Швайнштайгеру игрового времени, но затем признал, что вел себя неправильно.

После перехода в «Чикаго Файр» немецкий хавбек провел две игры и отметился забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»