Бастиан Швайнштайгер подписал контракт с «Чикаго»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Бастиан Швайнштайгер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в США. Ожидается, что игрок присоединится к «Чикаго» уже на следующей неделе.

32-летний немец подписал контракт с «Чикаго Файр» по схеме «1+1». Зарплата Швайнштайгера в новом клубе  составит 4,5 миллиона долларов в год.

Напомним, что при Жозе Моуринью хавбек потерял место в составе «Манчестер Юнайтед». В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Швайнштайгер не сыграл ни одного матча. Всего же с 2015 года Бастиан провел за манкунианцев 35 встреч и забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Chicago Tribune

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Антон Муша
Антон Муша
Choose Your Destiny

Читайте по теме

Манчестер Юнайтед нужен Эдинсон Кавани

Антонио Конте планирует перевести защитника Бранислава Ивановича в запас

Хавьер Эрнандес может перейти в Тоттенхэм

Добавить комментарий

Войти с помощью: 