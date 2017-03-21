Бастиан Швайнштайгер подписал контракт с «Чикаго»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в США. Ожидается, что игрок присоединится к «Чикаго» уже на следующей неделе.



32-летний немец подписал контракт с «Чикаго Файр» по схеме «1+1». Зарплата Швайнштайгера в новом клубе составит 4,5 миллиона долларов в год.

Напомним, что при Жозе Моуринью хавбек потерял место в составе «Манчестер Юнайтед». В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Швайнштайгер не сыграл ни одного матча. Всего же с 2015 года Бастиан провел за манкунианцев 35 встреч и забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Chicago Tribune