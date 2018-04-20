«Барселоне» хочет купить защитника «Севильи» Клемана Лангле

Защитник «Севильи» Клеман Лангле может оказаться в «Барселоне». Боссы каталонского клуба готовы уже этим летом подписать талантливого француза.

Представители каталонского клуба провели успешную встречу с агентами игрока. В «Барсе» по ее итогам считают, что трансфер Лангле – решенный вопрос.

По испанских СМИ, сумма выкупа, прописанная в контракте Лангле, составляет 35 миллионов евро, а не 30, как сообщалось ранее. «Барселона» уже в курсе.

В этом сезоне Лангле провел за «Севилью» 30 игр , забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport