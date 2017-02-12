«Барселоне» разрешат приобрести футболиста из-за травмы Алейша Видаля

Трансферное окно закрыто, но «Барселона» может приобрести футболиста. Это связанно с очень неприятной травмой Алейша Видаля.
«Барселоне» разрешат приобрести нового футболиста вне трансферного окна на место полузащитника Алейша Видаля. Отечается, что трансфер должен быть только в пределах чемпионата Испании, а также будет разрешено подписать свободного агента.
Напомним, что на последних минутах вчерашнего матча игрок «Алавеса» грубо подкатился под Видаля, в следствии чего нанес игроку «каталонцев» серьезную травму. «Барса» забила 6 безответных мячей в ворота «Алавеса».
Видаль забил два мяча и отдал пять голевых пасов в текущем сезоне. «Барселона» продолжает отставать от «Реала» на одно очко. У «сливочных» 2 матча в запасе.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca