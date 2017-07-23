«Барселона» не может договориться с Неймаром

Автор: Дмитрий Темников 0

Неймар

Руководство «Барселоны» настаивает на сохранении нападающего Неймара в клубе. Сегодня стороны провели переговоры. 

Встреча состоялась после победной игры с «Ювентусом» (2:1), где бразилец забил два. Представители сине-гранатовых и агент форварда не смогли прийти к общему мнению: 25-летний южноамериканец собирается перейти в «ПСЖ».

Напомним, ранее сообщалось о намеренности парижан заплатить за трансфер 222 миллиона евро. Неймар выступает в клубе из столицы Каталонии с 2013 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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