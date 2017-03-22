«Барселона» желает приобрести капитана «Севильи»

«Сине-гранатовые» планируют летом серьезно усилить состав. Теперь их цель – лидер «Севильи» Витоло.

В каталонском клубе очень ценят разносторонность этого футболиста и считают, что могут задействовать его как на правом, так и на левом флангах. Испанский гранд уже некоторое время следит за этим футболистом, имеющим действующий контракт с андалусским клубом до 2020 года. Что же касается суммы трансферной компенсации за него, то она составляет 40 миллионов евро, хотя не исключается, что «Севилья» может расстаться с ним и за 30 млн евро.

В текущем сезоне Витоло принял участие в 24 матчах Примеры, в которых забил четыре мяча и 4 раза ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca