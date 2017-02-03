«Барселона» заинтересована в приобретении Иско

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника мадридского «Реала» Иско. Испанец не спешит подписывать новый контракт со «сливочными».

Согласно имеющейся информации, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес уже некоторое время следит за футболистом сборной Испании. В «Барселоне» надеются на то, что Иско не продлит контракт со своим нынешним клубом, что позволит сине-гранатовым со следующего сезона вести с ним переговоры.

Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассчитывает на Иско, а руководство «Королевского клуба» предлагало ему продлить контракт, истекающий летом 2018 года. Однако Иско спешки в этом вопросе не проявляет.

Главной причиной такого решения послужил тот факт, что Иско хочет быть игроком стартовой обоймы.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за «Реал», забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Фото: Globlal Look Press

Источник: AS