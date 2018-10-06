«Барселона» заинтересована в покупке Калиду Кулибали

Сенегальский защитник «Наполи» может продолжить карьеру в Испании. Его намерена приобрести «Барселона».

По информации СМИ, руководство «сине-гранатовых» собирается предложить неаполитанцам 65 млн евро и осуществить трансфер уже зимой.

Отмечается, что скауты «Барселоны» присутствовали на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем» (1:0).

Кулибали перешел в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году, за него заплатили 7,7 млн евро. В ушедшем сезоне 27-летний сенегалец отыграл за неаполитанцев 35 матчей в Серии А, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. В текущем розыгрыше на счету Кулибали семь матчей в чемпионате Италии.

Источник: Mundo Deportivo

Фото: Global Look Press

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