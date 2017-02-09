«Барселона» заинтересована в кандидатуре Рональда Кумана на пост главного тренера

Рональд Куман может возглавить «Барселону». Об интересе со стороны каталонского клуба сообщил агент нидерландского специалиста.

Гвидо Альберс, агент главного тренера «Эвертона» Рональда Кумана, сообщил, что его клиент вызывает интерес у «Барселоны». Контракт нынешнего наставника каталонского клуба Луиса Энрике истекает уже в конце этого сезона, а сторонам пока не удалось договориться о продлении соглашения.

«Не думаю, что Франк Де Бур может вернуться в «Барселону». Считаю, что в «Барселоне» смотрят на других специалистов вроде Рональда Кумана, работающего в «Эвертоне», — заявил Альберс.

Отметим, что Куман, выступавший за «Барселону» с 1985 по 1995 год, уже работал в стане сине-гранатовых помощником с 1998 по 2000 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb Global Look Press