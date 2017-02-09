Рональд Куман может возглавить «Барселону». Об интересе со стороны каталонского клуба сообщил агент нидерландского специалиста.
Гвидо Альберс, агент главного тренера «Эвертона» Рональда Кумана, сообщил, что его клиент вызывает интерес у «Барселоны». Контракт нынешнего наставника каталонского клуба Луиса Энрике истекает уже в конце этого сезона, а сторонам пока не удалось договориться о продлении соглашения.
«Не думаю, что Франк Де Бур может вернуться в «Барселону». Считаю, что в «Барселоне» смотрят на других специалистов вроде Рональда Кумана, работающего в «Эвертоне», — заявил Альберс.
Отметим, что Куман, выступавший за «Барселону» с 1985 по 1995 год, уже работал в стане сине-гранатовых помощником с 1998 по 2000 год.
Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb
Источник: Tuttomercatoweb
One thought on “«Барселона» заинтересована в кандидатуре Рональда Кумана на пост главного тренера”
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