«Барселона» хочет вернуть Тиаго Алькантару

«Барселона» заинтересована в возвращении испанского полузащитника мюнхенской «Баварии» . Каталонский клуб готов заплатить приличную сумму.

Тиаго Алькантара покинул «Барселону» в 2013 году после того, как его позвал туда Хосеп Гвардиола. Игрок считал, что в «Барселоне» у нет перспектив и мало игровой практики.

Испанец на данный момент сыграл 15 матчей из 16 в этом сезоне. Полузащитник немецкого клуба отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. «Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги и на 3 очка опережает «Лейпциг».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es