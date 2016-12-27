«Барселона» хочет вернуть Тиаго Алькантару

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Тьяго Алькантара

«Барселона»  заинтересована в возвращении испанского полузащитника мюнхенской «Баварии» . Каталонский клуб готов заплатить приличную сумму.

Тиаго Алькантара покинул «Барселону»  в 2013 году после того, как его позвал туда Хосеп Гвардиола. Игрок считал, что в «Барселоне» у нет перспектив и мало игровой практики.

Испанец на данный момент сыграл 15 матчей из 16 в этом сезоне. Полузащитник немецкого клуба отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. «Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги и на 3 очка опережает «Лейпциг».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Никита Пронин

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