«Барселона» хочет вернуть Неймара, Ди Франческо стал главным тренером «Сампдории». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Лео Месси Неймар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 июня.

1. «Барселона» планирует заполучить и Неймара, и Антуана Гризманна

Игроки не являются альтернативой друг друга – каталонцы хотят купить обоих.

2. Родриго Бекао заинтересовал «Наполи»

Неаполитанцы намерены усилить линию обороны в межсезонье.

3. «Рома» намерена подписать Марека Гамшика

«Волки» будут готовы предложить за Гамшика хавбека Хавьера Пасторе, а также определенную денежную сумму.

4. Вратарь «Челси» Марчин Булка перейдет в «ПСЖ»

19-летний поляк перейдет в «ПСЖ» после завершения контракта с «синими» 30 июня.

5. Эусебио Ди Франческо стал главным тренером «Сампдории»

Соглашение 49-летнего специалиста и клуба из Генуи рассчитано до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

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