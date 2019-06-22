«Барселона» хочет вернуть Неймара, Ди Франческо стал главным тренером «Сампдории». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 июня.
1. «Барселона» планирует заполучить и Неймара, и Антуана Гризманна
Игроки не являются альтернативой друг друга – каталонцы хотят купить обоих.
2. Родриго Бекао заинтересовал «Наполи»
Неаполитанцы намерены усилить линию обороны в межсезонье.
3. «Рома» намерена подписать Марека Гамшика
«Волки» будут готовы предложить за Гамшика хавбека Хавьера Пасторе, а также определенную денежную сумму.
4. Вратарь «Челси» Марчин Булка перейдет в «ПСЖ»
19-летний поляк перейдет в «ПСЖ» после завершения контракта с «синими» 30 июня.
5. Эусебио Ди Франческо стал главным тренером «Сампдории»
Соглашение 49-летнего специалиста и клуба из Генуи рассчитано до лета 2022 года.
Фото: Global Look Press