«Барселона» хочет обменять Ивана Ракитича на Филиппе Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» летом может перейти в «Барселону». Каталонский клуб может включить с эту сделку Ивана Ракитича.

Сообщается, что руководство «Барселоны» уже ведет переговоры с «Ливерпулем» по поводу покупки бразильца. «Каталонцы» готовы предложить за Коутиньо Ивана Ракитича. Плюс ко всему «барса» готова будет доплатить за 24-летнего игрока «Ливерпуля».

Transfermarkt оценивает бразильца в 34 миллиона фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Филиппе забил шесть мячей и пять раз ассистировал партнерам. «Ливерпуль» занимает четвертую позицию с 56-ю очками.

«Барселона» на два очка отстает от «Реала» и имеет на один матч больше.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es