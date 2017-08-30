«Барселона» хочет купить Лемара, чтобы не дать сделать это «Ливерпулю»

«Барселона» вступила в борьбу за полузащитника «Монако» Тома Лемара. На хавбека также претендует «Ливерпуль».

Каталонцы решили приобрести игрока отчасти для того, чтобы помешать сделать это «Ливерпулю», который отказывается продавать Филиппе Коутиньо. «Барса» уже контактировала с игроком и с «Монако» и в ближайшее время начнет переговоры по трансферу игрока.

В минувшем сезоне Тома Лемар провел за «Монако» 34 игры в Лиге 1, забил девять мячей и отдал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»