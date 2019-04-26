«Барселона» хочет избавиться от Арды Турана

Автор: Евгений Морозов 0

Арда Туран

«Барселона» намерена летом продать полузащитника Арду Турана. Каталонский клуб хочет выручить хоть какие-то деньги за трансфер 32-летнего футболиста, который в 2020 году может стать свободным агентом.

Однако «Барселона» наверняка столкнется с проблемами в поисках потенциальных покупателей, поскольку турок в последнее время дискредитировал себя как невнятной игрой, так и поведением за пределами поля.

В текущем сезоне Туран на правах аренды выступает за «Инстанбул Башакшехир», на его счету 16 матчей и три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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