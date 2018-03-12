«Барселона» хочет, чтобы в Кубке и Суперкубке Испании команды проводили по одному матчу вместо двух

Формат Кубка и Суперкубка Испании могут претерпеть изменения по инициативе «Барселоны». 9 апреля пройдут выборы президента Королевской испанской футбольной федерации.

Большинство клубов двух высших испанских дивизионов намерены поддержать кандидатуру Хуана Луиса Ларреа.

Каталонцы же гарантируют поддержку Ларреа только в том случае, если будут реформированы испанские кубки.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу хочет, чтобы Суперкубок Испании разыгрывался в одном матче на нейтральном поле, возможно, за пределами Испании. Сейчас проводится две игры – по одной на поле каждого из финалистов.

Кроме того, «Барселона» предлагает новый формат для Кубка Испании, который представляет собой гибрид формулы проведения Кубка Англии и Кубка Италии.

В Италии первые восемь команд серии А вступают в борьбу на стадии 1/8 финала, причем матчи играются на поле команд высшего дивизиона. И только в полуфинале по две игры. В Англии хозяин определяется во время жребия.

«Барселона» настаивает на этих изменениях в связи с желанием разгрузить плотный календарь.

Фото: Global Look Press

Источник: As