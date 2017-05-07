«Барселона» выступила за проведение референдума о политическлм будущем Каталонии

В Каталонии планируют провести референдум о собственном будущем. Это решение поддержало руководство «Барселоны».

На официальном сайте команды появилась новость с поддержкой кампании о проведении референдума. Следует отметить, что сине-гранатовые не высказались относительно мнения о независимости Каталонии.

Три года назад «Барселона» была за инициативу независимости данного региона. Тогда референдум не состоялся по решению власти Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Барселона»